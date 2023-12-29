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        Sakaryaspor, geçen sezonu "geride" bıraktı

        EMRE AYVAZ - Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla devreyi 4. tamamlayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sakaryaspor, geçen sezona göre ligin ilk yarısında daha başarılı bir performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:10
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        Sakaryaspor, geçen sezonu "geride" bıraktı
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        EMRE AYVAZ - Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında topladığı 32 puanla devreyi 4. tamamlayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Sakaryaspor, geçen sezona göre ligin ilk yarısında daha başarılı bir performans sergiledi.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sakaryaspor, 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi averajla Göztepe'nin ardından 4. sırada tamamladı. Sakarya temsilcisi, bu performansıyla geçen sezon 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonrasında topladığı 25 puanlık başarısını geride bıraktı.

        İç sahada 9 maça çıkan Sakarya ekibi, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Yeşil-siyahlılar, deplasmanda ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk yarısında rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakaryaspor, kalesinde de 18 gol gördü.

        - Sakarya ekibi, en az mağlubiyet aldığı ilk yarılardan birini yaşadı

        Lige istediği gibi başlayamayan ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 4. haftayı 5 puanla 10. sırada kapattı. Daha sonra takımın başına getirdiği Tuncay Şanlı ile 13 maça çıkan Sakarya ekibi, ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sakaryaspor, sonrasında mücadele ettiği 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yükselişe geçti.

        Yeşil-siyahlılar, böylece "1. Lig" formatıyla düzenlenen organizasyonda mücadele ettiği son 9 sezonda en fazla yenilmezlik serisi yakaladığı ilk yarıyı tamamlamış oldu.

        Sakaryaspor, 2007-2008'de 9, 2003-2004'te 7 ve 2001-2002'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yaptı.

        Bu sezon en çok puan topladığı ilk devrelerden birini yaşayan Sakarya temsilcisi, ilk yarılarda en fazla puanı 2001-2002, 2003-2004, 2007-2008 sezonlarında da 32 puanla yakalamıştı.

        Sahaya çıktığı 17 maçta 3 kez rakiplerine yenilen Sakaryaspor, en az mağlubiyet yaşadığı ilk yarılardan birini oynadı. 2007-2008 sezonunun ilk yarısında 3 maçta rakiplerine mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, 2002-2003'de 4, 2003-2004'te 5, 2005-2006'da 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

        - En çok gol atan 4. takım

        Bu yıl ilk devrede de en çok gol attığı sezonlardan birini yaşayan ve 17 maçta rakip fileleri 28 kez havalandıran Sakarya temsütilcisi, ilk yarıda Eyüpspor, Ahlatçı Çorum FK ve Kocaelispor'dan sonra en çok gol atan 4. takım olarak kayıtlara geçti.

        Takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunan Yonathan Del Valle'nin ağları sarstığı maçları kaybetmeyen Sakarya temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Sakaryaspor'un 1. Lig'de mücadele ettiği son 9 sezonun ilk yarı verileri şöyle:

        O G M B A Y AV PUAN SIRA
        2001-2002 19 10 7 2 35 22 13 32 7
        2002-2003 17 7 4 6 20 15 5 27 8
        2003-2004 17 10 5 2 29 15 14 32 1
        2005-2006 17 9 6 2 24 18 6 29 4
        2007-2008 17 9 3 5 29 15 14 32 1
        2008-2009 17 2 12 3 18 31 -13 9 18
        2011-2012 17 4 8 5 18 29 -11 17 16
        2022-2023 18 8 9 1 28 29 -1 25 10
        2023-2024 17 9 3 5 28 18 10 32 4

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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