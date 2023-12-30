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        Sakarya Valisi Karadeniz'den yeni yıl mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:12
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den yeni yıl mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz mesajında, hüzün ve mutlulukların birlikte yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını, umut ve huzur dolu güzel günler, yeni hedefler ve müreffeh yarınlara ulaşılması için taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmasını temenni ettiği yeni yıla kavuşulduğunu belirtti.

        Bu yıl içerisinde İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'de hedef gözetilmeksizin masum insanların, çocukların, kadınların, yaşlıların, hastaların katledildiği günlere şahit olduklarını hatırlatan Vali Karadeniz, Türkiye'de deprem, sel gibi doğal afetler sonucu milleti derinden üzen büyük acıların yaşandığını, tarihin her safhasında olduğu gibi yine milletçe el ele vererek yaraların sarıldığını kaydetti.

        Her şeye rağmen yine devlet ve milletçe birlik ve beraberlik içerisinde tarihi şanla dolu Cumhuriyet'in 100. yılının da büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğine değinen Karadeniz, "100 yıldır olduğu gibi Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sanayi tesisleriyle üniversiteleriyle otoyollarıyla eğitim ve sağlık alanındaki devasa gelişmeleriyle tarım ve turizmdeki başarılarıyla modern şehircilik uygulamalarıyla ve her alanda standartlarını yükselterek yarınlara güven ve umutla bakan bir ülke konumunda bulunan Türkiye'miz için, edinilmiş tecrübelerin ışığında daha güçlü ve daha üretken olmak adına, potansiyelimize ve geleceğimize duyduğumuz güvenle yarınlara doğru hep birlikte kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz, Sakarya'nın eşsiz potansiyelini harekete geçirerek, şehrin kalkınması, büyümesi, markalaşması, tanıtılması, bir dünya kenti olması ve dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için başlatılan çalışmaları kentteki tüm aktörlerle yeni yılda da artırarak devam ettirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

        Yeni yılın ülkeye ve vatandaşlara sağlık, huzur, mutluluk ve iyilikler getirmesini temenni eden Karadeniz, başta Filistinliler olmak üzere dünya üzerindeki tüm mazlumların gözyaşının dindiği, sevgi, barış ve hoşgörünün egemenliğinde, dostluk ve kardeşliğin daha güçlü yaşanacağı günlerin gelmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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