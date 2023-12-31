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        Serebral palsili kızının tedavisiyle ilgilenen anne, evinde çocukluk hayali pastacılığa başladı

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da serebral palsi (SP) hastası kızının tedavisi için iş hayatını evinde pasta üreterek sürdüren ziraat mühendisi anne, çocukluk hayali pastacılıkta kendini geliştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:39
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        Serebral palsili kızının tedavisiyle ilgilenen anne, evinde çocukluk hayali pastacılığa başladı
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da serebral palsi (SP) hastası kızının tedavisi için iş hayatını evinde pasta üreterek sürdüren ziraat mühendisi anne, çocukluk hayali pastacılıkta kendini geliştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Hendek ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Şühra Sevindik, 11 aylıkken SP teşhisi konan kızı Zülal Elif Sevindik'in tedavisiyle ilgilenmek için 2016'da iş hayatını noktaladı.

        Zülal Elif'in yoğun tedavi süreciyle ilgilenmeye odaklanan Sevindik, hem kızının yanında olacağı hem de aile bütçesine katkı sağlayacağı bir işle meşgul olmak için çocukluk hayali pastacılığa yöneldi.

        Önceleri tanıdıklarına ücretsiz pasta yapmaya başlayan Sevindik, taleplerin artması üzerine bu alanda eğitim ve sertifika alarak evinde butik üretime başladı.

        Haftanın 6 günü ilçe ve kent merkezinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kızını fizik tedavi seanslarına götüren Sevindik, ev işlerinden arta kalan zamanlarda da ayda 25'ten fazla pasta üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        - "Ne zaman üzülsem elime şeker hamurunu alınca rahatlıyorum"

        Şühra Sevindik, AA muhabirine, pasta yapmanın, kendisi için müthiş bir terapi olduğunu söyledi.

        Ziraat mühendisi olduğunu ancak kızını 6 gün tedaviye götürdüğü için bu şartlarda çalışma ortamı bulamadığını anlatan Sevindik, "Ben de çocukluk hayalimin peşinden koşmaya karar verdim. Evde kendi çapımda çocuklarıma, yeğenlerime pasta yapıyordum. Sonrasında çevrem, ailem bunu mesleğe çevirmem gerektiğini düşündü, öyle başladık. Yedi yıldır yapıyorum." dedi.

        Sevindik, ne zaman sıkılsa ve üzüntü duysa eline şeker hamuru aldığında rahatladığını dile getirdi.

        İlk zamanlar, "Mühendis olmuşsun neden pastacılık yapıyorsun?" eleştirileri aldığını belirten Sevindik, "Para kazanmanın yanında müthiş bir terapi aslında benim için. Kızımın hastalığını öğrendiğim zaman üzüntü yaşadık. Şimdi bile ne zaman üzülsem elime şeker hamurunu alınca rahatlıyorum." diye konuştu.

        - "Hayaller var da zaman yok, şu an önceliğim çocuklar"

        Sevindik, çevresindekilerin pastane açması gerektiğini devamlı söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Önceliğim kızım, zaten kızımın tedavisi için bu yola çıktım. Çok kısa vadede pastane gibi büyük hayallerim yok ama tabii pastacılık ile ilgili yarışmalar var, onlara katılmak istiyorum. Hayaller var da zaman yok çünkü siparişler yoğun, ekstra çalışmaya zamanım yok. Bir kızım daha var. Çocuk sorumluluğu başka bir şey, o yüzden şu an önceliğim çocuklar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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