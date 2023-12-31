Sakaryalı üreticilerden "ucuz ballardan kaçının" uyarısı

Sakarya'da üretim yapan bal üreticileri, piyasada ucuza satılan taklit ve tağşiş ürünlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, "merdiven altı" denilen, balla hiç alakası olmayan kişilerin ürettiği taklit ve tağşiş ürünlerin piyasada bazı marketlerde çok düşük fiyata satıldığına dikkati çekti.

Bu tarz kişilerin arıcılığa yıllardır darbe vurduğunu anlatan Ör, "Bununla alakalı birlik olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde güzel çalışma başlattık. Birçok çalışma yapıyoruz, bunlardan biri Sakarya'da bal evleri kurmak. Yıllardır hayalimizdi, bu dönemki başkanımız Ekrem Yüce ziraat mühendisi olduğu için çalışmalarımıza oldukça değer verdi ve kentin çeşitli yerlerinde bal evleri kuruldu." diye konuştu.

Ör, balın arıcıdan alınması gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda şehrimizin her köşesinde bal evleri açılıyor, açılmaya devam ediyor. Avrupa'ya, Amerika'ya gönderdiğimiz bal ile bal evlerinde satılan balların tamamı aynıdır, hiçbir farkı yoktur." dedi.

- "Balların bazılarında pirinç şurubu tespit edildi"

Piyasada satılan ucuz balların bazılarında pirinç şurubu tespit edildiğine dikkati çeken Ör, şunları kaydetti:

"Şimdi Bakanlığa pirinç şurubunu tanıyan iki cihaz alındı. Artık bundan sonra bu gibi hilelere başvuranların önüne geçilmiş oldu. Biz birlik olarak balları üreticiden alıyoruz, laboratuvara gönderiyoruz ve tahlil çıktıktan sonra ham bal olarak dolum yapıyoruz. Yani kovandan, arıdan çıktığı gibi dolum yapıyoruz. Bal dolumu yaptıktan sonra tüketilmek üzere bal evlerine sevk ediyoruz ve satışını sağlıyoruz."

Üreticilerden Abbas Kolaşalı da taklit ve tağşiş balların tamamen yasaklanmasını istediklerini belirterek, "Şu anda sattığımız bal ile onların sattığı bal arasında 50 lira fiyat farkı var. İnsanları tamamen kandırıyorlar. Yani bunun önlenmesi lazım." ifadesini kullandı.

Şemsi Güç de ürettikleri balın birliğin dolum tesislerinde tahlil işlemi sonrası hijyenik şekilde doldurularak bal evlerinde satıldığını anlattı.

Taklit ve tağşiş balların piyasaya sürülmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayan Güç, "Piyasada taklit ve tağşiş ballar oldukça üreticiler olarak zor durumda kalıyoruz. Ürettiğimizi, hak ettiğimiz şekilde satamıyoruz." şeklinde konuştu.