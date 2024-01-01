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        Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:00
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        Sakarya'da otomobilin kaldırımda çarptığı yaya öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Ankara Caddesi'nde, M.F.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Serpil Sezer'e (43) çarptı.

        Aydınlatma direğine ve çevredeki bir unlu mamuller dükkanına çarparak durabilen otomobil ile iş yeri arasında sıkışan kadın ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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