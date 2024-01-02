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        Sakarya'da bir kişi eski kız arkadaşı ve ağabeyini tabancayla vurdu

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:54
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        Sakarya'da bir kişi eski kız arkadaşı ve ağabeyini tabancayla vurdu
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşı ve ağabeyini silahla vurdu.

        Emirdağ Mezarlığı mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eski kız arkadaşı Gözde İlbakan (26) ve Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

        Araca isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralanan Gözde ve Alperen İlbakan, araçlarıyla Yenikent Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

        Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araçta inceleme yaptı.

        Polis, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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