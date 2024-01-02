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        Sakarya'da son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 199 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:42
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        Sakarya'da son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 199 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 147 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 199 zanlıyı gözaltına aldı.

        Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kullanma aparatları ve hassas terazi ile 6 muhtelif sahte belge, 21 kilogram tütün, 16 bin 414 makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 elektronik sigara, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 160 tabanca mühimmatı, 14 cep telefonu, 1100 avro ve makaron makinesi ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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