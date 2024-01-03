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        Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:58
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        Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'da son bir ayda 244 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında 105 kaçak geçişe müdahale edildi.

        Operasyonlar neticesinde 244 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 26 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı iddiasıyla adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol hükümleri uygulandı, 19'u serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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