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        Sakarya'daki Büyükşehir Tıp Merkezi, 2023'te 100 bini aşkın hastaya şifa oldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde, geçen yıl 100 binin üzerinde hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:32
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        Sakarya'daki Büyükşehir Tıp Merkezi, 2023'te 100 bini aşkın hastaya şifa oldu
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde, geçen yıl 100 binin üzerinde hastaya tedavi hizmeti sunuldu.

        Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 doktor, 1'er diş hekimi, psikolog ve diyetisyen başta olmak üzere toplamda 67 personelle hizmet veren Tıp Merkezi'nde geçen yıl üroloji, nöroloji ve pratisyen hekim ile diyabet polikliniği hizmeti de verilmeye başlandı.

        Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, odio (işitme testi), solunum fonksiyon testi, ihtiyaç sahibi hastalara ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda hizmet veren Tıp Merkezi'nde işe giriş, spor lisansı ve sürücüler için sağlık raporları da veriliyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, ayrıca yıl boyunca birçok önemli gün ve haftalarda halk sağlığının korunması ve toplum bilincinin oluşması için konferanslar ve farkındalık programları düzenledi.

        Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı, Dünya Emzirme Haftası, Dünya Diyabet Günü gibi birçok haftada alanında uzman kişilerle eğitimler düzenlendi.

        Bunun yanı sıra bebeklerin büyütülmesinde anne sütüyle emzirmenin korunması, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konusunda özen ve hassasiyet gösteren Tıp Merkezi, Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Ünvanı" aldı. Böylece bu alanda bu ünvana sahip ilk belediye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu.

        Tıp Merkezi'nde geçen yıl 100 binden fazla hasta muayene edilirken, 975 kişiye nakil hizmeti sunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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