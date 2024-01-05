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        Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 156 kişi tutuklandı

        Sakarya'da aralık ayında, haklarındaki arama kararı doğrultusunda yakalanan 631 kişiden 156'sı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:27
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        Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 156 kişi tutuklandı
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        Sakarya'da aralık ayında, haklarındaki arama kararı doğrultusunda yakalanan 631 kişiden 156'sı cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, "terör örgütü üyeliği" suçundan 3, "hırsızlık" suçundan 34, "kasten öldürme" suçundan 2, "yağma" suçundan 8, "dolandırıcılık" suçundan 28 ve farklı suçlardan 556 olmak üzere 631 kişi yakalandı.

        Bu kişilerden 156'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan kentte jandarma ekiplerince son 4 ayda aranan kişilere yönelik operasyonlarda 1976 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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