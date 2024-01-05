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        Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:34
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        Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

        Antalya'daki ilk çalışmasını 1 Ocak'ta gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ligin ikinci devresine hazırlanıyor.

        Antalya'da 8 Ocak'a kadar çalışacak yeşil-siyahlı ekip, kampın ardından Sakarya'ya dönecek.

        Ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada kapatan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

        Galeri
        Galeri

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