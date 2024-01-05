Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Antalya'daki ilk çalışmasını 1 Ocak'ta gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ligin ikinci devresine hazırlanıyor.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar çalışacak yeşil-siyahlı ekip, kampın ardından Sakarya'ya dönecek.

Ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada kapatan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

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