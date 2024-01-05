Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.
Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde Çark Deresi'nde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntı nedeniyle sürüklenen cesedi ilk görüldüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride sudan çıkardı.
Turan G'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.
Olayla gilgili soruşturma sürdürülüyor.
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