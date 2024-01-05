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        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:58
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        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

        Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde Çark Deresi'nde bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntı nedeniyle sürüklenen cesedi ilk görüldüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride sudan çıkardı.

        Turan G'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.

        Olayla gilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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