Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çark Caddesi mevkisinde yabancı uyruklu 17 yaşındaki M.H.İ. ile 15 yaşındaki T.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.C. yanındaki bıçakla M.H.İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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