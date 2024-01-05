Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:18 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çark Caddesi mevkisinde yabancı uyruklu 17 yaşındaki M.H.İ. ile 15 yaşındaki T.C. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.C. yanındaki bıçakla M.H.İ'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu
        Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu
        Acarlar Longozu geçen yıl 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
        Acarlar Longozu geçen yıl 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
        Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
        Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
        Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 156 kişi tutuklandı
        Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 156 kişi tutuklandı
        Oğlunun tedavisi için gittiği hastaneden dönerken kazada ölen baba toprağa...
        Oğlunun tedavisi için gittiği hastaneden dönerken kazada ölen baba toprağa...
        Sakarya'dan ihracat rekoru
        Sakarya'dan ihracat rekoru