Sakarya'da engelli bireylere afet eğitim verilecek

Sakarya'da Engelli Sistemine (EVABİS) dahil edilen yaklaşık 11 bin engelli birey afet eğitimi alacak.

AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Gönüllüleri Derneği tarafından hayata geçirilen projeyle engelli bireylere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilecek, arama kurtarma ekiplerinin en kısa sürede engelli vatandaşlara ulaşılması sağlanacak.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere, projenin ilk ayağında kentte 11 bin dezavantajlı vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bu aşamada bilgilerine ulaşılan vatandaş ve ailelerine afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili eğitim vereceklerini belirten Kaşkaş, "Sakarya'da deprem, sel, taşkın, heyelan, teknolojik kazalar, yangın olmak üzere birçok afet bu güne can ve mal kaybına neden olmuş. Dolayısıyla bu anlamda ilimizde dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Proje bunu kapsıyor." diye konuştu.

Proje koordinatörü Mahmut Kılıç da engelli bireyler ve ailelerine eğitim vereceklerini aktararak, "İkinci amacımız da engelli bilgi sistemi oluşturmak. Afet ve acil durum yaşandığında arama kurtarma personelinin öncelik olarak engellilere gitmesini amaçlıyoruz. Bunu da bir bilgi sistemi şeklinde sorgulayarak yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

SUBÜ Arama ve Kurtarma Ekibi Lideri Öğretim Görevlisi Hasip Cana ise projenin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Projenin, dezavantajlı grupların afet öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranması gerektiği, dezavantajlı grupların afet durumunda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Tespit edilen 11 bin engellinin konumlarının dijital ortamlara aktarılması ve afetle ilgili eğitimleri tamamlayıp onların da afet müdahale planına entegre olmasını sağlayacak bir proje." dedi.