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        ASRİAD Sakarya Şubesi "1. Olağan Değerlendirme ve Planlama Kurultayı" sona erdi

        Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi'nce düzenlenen 1. Olağan Değerlendirme ve Planlama Kurultayı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:21
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        ASRİAD Sakarya Şubesi "1. Olağan Değerlendirme ve Planlama Kurultayı" sona erdi
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        Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi'nce düzenlenen 1. Olağan Değerlendirme ve Planlama Kurultayı sona erdi.

        Afyonkarahisar'daki termal bir otelde 5-7 Ocak'ta gerçekleştirilen programa, ASRİAD Sakarya Şubesi üyeleri yüzde 75 katılım sağladı.

        Toplantılarda üyelere, derneğin Sakarya Şubesi komisyon başkanlarının hazırladığı sunumlarla 2023 yılının değerlendirilmesi yapıldı, 2024'ün planlaması anlatıldı.

        - "İhracatın artmasına destek olmak istiyoruz"

        ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, kurultaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, üyelerle 3 gün süren toplantıların kendileri açısından verimli geçtiğini belirtti.

        Kurultaya onur konuğu olarak katılan ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız'a teşekkür eden Ulusal, şunları kaydetti:

        "Toplantılarda 2023 yılının genel değerlendirmesini yaptık. Burada geçen yıl neleri iyi yapabilmişiz, neleri daha iyi yapabilirizi konuştuk. Bunları da 2024 yılına takvimledik ve gündemimize aldık. Yine bizler yeni yılla alakalı çalışmalarımızın içinde ülkemizin iktisadi anlamda kalkınmasına ve ihracatının artmasına destek olmak istiyoruz."

        Ulusal, güçlü Türkiye'nin inşasının kurgulandığı döneme ASRİAD olarak destek olmak istediklerini belirterek, "Bu, misyonumuzda, vizyonumuzda ve dünyalık yaşantımızdaki ideolojimizde de var. Onun için bu kurultaylar çok kıymetli. Bunlar geleceğe ışık tutuyor." ifadesini kullandı.

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