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        Sakaryaspor, Antalya'daki ikinci devre hazırlık kampını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampını son antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:43
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        Sakaryaspor, Antalya'daki ikinci devre hazırlık kampını tamamladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampını son antrenmanla tamamladı.

        Antalya'daki ilk çalışmasını 1 Ocak'ta gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ligin ikinci yarısına yoğun hazırlandı.

        Bu sabah yaptığı antrenmanla Antalya kampını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Göztepe'yi ağırlayacak.

        Ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada kapatan Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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