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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliye adli işlem

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:45
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliye adli işlem
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 371 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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