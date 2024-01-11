Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliye adli işlem

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 371 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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