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        Sakarya'da geçen yıl katı atıklardan 67 milyon kilovat enerji üretildi

        Sakarya'da geçen yıl 360 bin ton katı atıktan 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 67 milyon kilovat enerjinin üretildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:48
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        Sakarya'da geçen yıl katı atıklardan 67 milyon kilovat enerji üretildi
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        Sakarya'da geçen yıl 360 bin ton katı atıktan 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 67 milyon kilovat enerjinin üretildiği bildirildi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin, Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretmeye devam ettiği belirtildi.

        Proje kapsamında 2023'te 360 bin ton katı atığın dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, 67 milyon kilovat elektrik üretimi sağlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklarla 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üreten SEKAY'ın ayrıca, 8 bin ton kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları da tekrar ekonomiye kazandırdığı ifade edildi.

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        Galeri

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