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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al'dan SGB'ye ziyaret

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sakarya Gazeteciler Birliği'ni (SGB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:40
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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al'dan SGB'ye ziyaret
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sakarya Gazeteciler Birliği'ni (SGB) ziyaret etti.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, gazetecilerin gününü kutlayan Rektör Al, SAÜ olarak Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında ilk 20'de yer almak için çalıştıklarını belirterek, "Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'aday araştırma üniversitesi' ilan edilmemiz, üniversitemizin olduğu kadar Sakarya ilimizin de başarısıdır." ifadesini kullandı.

        Rektör Al, geçmişten gelen bilgi birikimiyle birlikte yola devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Sakarya Üniversitesi ailesi olarak aday araştırma üniversitesi olmamız bizlere yeni sorumluluklar yükledi. İki yıl sürecek adaylık sürecini çok iyi değerlendirmek, araştırma ekosistemimizi güçlendirmek ve bu sürecin sonunda 'araştırma üniversitesi' unvanını alarak, başarımızı taçlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bütçe konusunda sıkıntımız olsa da hep birlikte bunu da aşacağız."

        Sakarya'nın her meselesinde üniversite olarak ellerinden gelen hizmeti vermeye hazır olduklarını vurgulayan Al, "Milletvekillerimizle, belediyelerimizle, meslek odalarıyla, kamu kurum ve kuruşlarıyla, basınıyla uyum içinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Üniversitemizin sosyal aktivitelerine öğrencilerimiz ve personelimiz kadar Sakarya halkının da katılımlarına özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        SGB Başkanı Müjdat Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti Al'a iletti.

        Ziyarette SAÜ İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztunç, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da yer aldı.

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