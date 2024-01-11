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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:42
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

        Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

        Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        - Düzce

        Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

        İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

        Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

        - Bartın

        Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Şadırvan Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

        - Bolu

        Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Yıldırım Bayezid Camisi'nde vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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