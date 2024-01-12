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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 59 Oğuz Yıldırım), Bülent Uzun, Rotman (Dk. 73 Simon), Burak Süleyman, Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 80 Dimitrov), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 46 Kasongo), Del Valle, Erdi Dikmen

        Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Traore (Dk. 67 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90 Ümit Akdağ), İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Nielsen (Dk. 90 Heliton), Yalçın Kayan (Dk. 76 Celil Yüksel), Tijanic (Dk. 76 Ramon Pascal), Ogün Bayrak

        Goller: Dk. 8 Tijanic, Dk. 78 Ahmet Ildız (Göztepe), Dk. 90+3 Kasongo (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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