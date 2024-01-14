Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde dua edildi.

        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Yasin-i Şerif okundu.

        İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir, daha sonra cemaatle şehitler için dua etti.

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu.

        İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yürek yakan tablo!
        Yürek yakan tablo!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı!
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
        Şehit haberleri sanat dünyasını yasa boğdu
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        Hazır mama bebeklerde reflüyü tetikliyor!
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Uçar'dan Çalımbay'a sert yanıt!
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        "Beyaz sayfa"
        "Beyaz sayfa"
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        "Genç Semih neden oynatılmadı?"
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!

        Benzer Haberler

        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıl...
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıl...
        SAPANCA'DA, TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
        SAPANCA'DA, TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
        Sapanca'da, tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Sapanca'da, tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından
        Sakaryaspor-Göztepe maçının ardından
        Sakaryaspor - Göztepe: 1-2
        Sakaryaspor - Göztepe: 1-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig