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        Sakarya AFAD'dan anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi

        Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:19
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        Sakarya AFAD'dan anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi
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        Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, anaokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi.

        Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu'nda düzenlenen eğitimde, afet durumlarında alınacak önlemlere ve güvenli şekilde nasıl davranılması gerektiği konularına ilişkin bilgi verildi.

        Öğrencilere acil durum çantası hazırlama ve temel ilk yardım bilgilerini de aktaran ekipler, toplumun her kesimine afet bilinci aşılamaya devam ediyor.

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