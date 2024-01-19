Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de öğrenciler karnelerini aldı Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Sakarya'da il genelindeki 794 okulda 229 bin 617 öğrenci karnelerini aldı.

Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nda okuyan öğrencilere de karnelerini öğretmenleri tarafından verildi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ulugazi İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Yavuz, 1554 okulda 29 bin 39 öğretmenin, 437 bin 638 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verdiğini aktararak, "Eğitim altyapımızın hazırlanması ve evlatlarımızın daha iyi ortamlarda eğitilmesi için valilik olarak yoğun çalışma yürütüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, şehrimizdeki eğitim öğretim altyapısını yüzde 100'e çıkardık. Yani 50 okulumuz varsa bu dönemde 50 okul daha yaptık. Şu an itibarıyla 30 okulun depreme dayanıksız olması vesilesiyle yıkımını gerçekleştirdik ve yapımlarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin desteğiyle yapılacak 2 okulun müjdesini veren Yavuz, "Gölcük ilçemizdeki 32 derslikli Donanma Okulumuzu Ford Otosan yapacak. 32 derslikli bir okulun yapımını da İbrahim Vefa Aracı gerçekleştirecek. Bunun dışında 10 okulun daha hayırsever desteğiyle yapılması için görüşmeler devam ediyor." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Yavuz, öğrencilere karnelerini dağıttı, veli ve öğretmenlerle sohbet etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Eğitim Vakfı İlkokulu'nda karnelerini alan öğrenciler, yarıyıl tatiline girdi.

Karnelerini öğretmenlerinin ellerinden alan 1. sınıf öğrencileri arasında eğitim dönemi boyunca davranışlarıyla örnek olan 2 öğrenciye hediye takdim edildi.

- Karabük

Karabük ve ilçelerinde 200 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.

Vali Yavuz, gazetecilere, öğrencilerin tatilin ardından ikinci döneme hazır bir şekilde geleceklerini söyledi.

Yavuz, öğrencilere tatilde hem dinlenmelerini hem de kitap okumalarını tavsiye etti.

- Düzce

Düzce'de merkeze bağlı Çerkez Taşköprü İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri verildi.

Karne dağıtımı sonrası okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilerin yarıyıl tatili başladı.

Kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul ile liselerde 73 bin 547 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

- Bolu

Bolu ve ilçelerinde 258 okulda yaklaşık 51 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

50. İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Damatlar ve Sarıcı, öğrencilere karneleri verdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta 48 okul öncesi kurumda 3 bin 658 öğrenci, 183 ilkokulda 32 bin 899 öğrenci, 113 ortaokulda 27 bin 698 öğrenci ve 80 lisede 27 bin 128 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Üzülmez ile Dilaver ilkokullarında karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere tatilde oyun oynamalarını, dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

- Bartın

Bartın'da 170 okulda 32 bin 800 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ile protokol üyeleri katıldı.

Sınıfları dolaşan Vali Arslan ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı.