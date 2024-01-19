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        Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:57
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        Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis yaşamına son verdi.

        Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle aile içinde çıkan tartışma sonucu polis İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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