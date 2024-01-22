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        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi

        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında dün Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçta verilen hakem kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:00
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        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi
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        Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında dün Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçta verilen hakem kararlarını eleştirdi.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

        "Yıldıramayacaksınız! TFF ve hakemler tarafından Sakaryasporumuz'a çekilen operasyonun galasını dün akşam hep beraber seyrettik. 4 maç saha blok kapattınız, oyuncularımızı haksız kartlarla cezalandırdınız, sezon başından beri aleyhimize sayısız kararlar verdiniz."

        Sezon sonunda şampiyon olacaklarını vurgulayan Genç, "Liglerde alınan alınamayan kararlar, verilen ve verilemeyen(!) cezalar ortada. Bakalım sezon sonunu nasıl göreceğiz hep beraber. Sözüm muhataplarına! Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız." yorumunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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