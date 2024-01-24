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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:09
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        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Ümraniyespor, 28 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

        Ligde çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Sakarya ekibi, 32 puanla 6. sırada yer alıyor.

        - "Futbolun doğrularını konuşmalıyız"

        Teknik direktör Tuncay Şanlı, gazetecilere, Gençlerbirliği maçında yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

        Futbolcuyken de "Genelde hakem konuşmam, cevap verebileceğim yer saha." dediğini anımsatan Şanlı, "Her zaman bunun arkasındayım. Şu anda oyuncularım çok sinirli, üzgün olabilirler fakat yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Şanlı, güzel oyunu 80-90 dakikaya taşımak için mücadele ettiklerini, antrenmanların da bu yönde gittiğini dile getirerek, "Gençlerbirliği maçında belirli bölümlerde cidden hem oyuna sahiptik hem de keyif veren futbol oynuyorduk. Sonuçlandırmada bazen sıkıntı yaşadığımız anlar olabilir ama maçı alıp başka bir yere götürmek, futbolun dışına çıkmak, futbolu konuşmamak üzücü. Artık ülkemizde sadece futbol, futbolun doğrularını konuşmalıyız. Hatalar varsa da bu hatalardan herkes ders çıkarmalı." ifadelerini kullandı.

        Gençlerbirliği maçında her şeyin zaten ortada olduğuna değinen Şanlı, "Söylenecek çok fazla bir şey de yok. Yetkililer nasıl bir karar alırlar, neler söylerler onu bilemem ama biz birlik, beraber olma zamanındayız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, bu takım mücadelesine devam edecek." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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