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        Düzce'deki trafik kazasında yaralanan baba ve kızı hastanede öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:39
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        Düzce'deki trafik kazasında yaralanan baba ve kızı hastanede öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba ve kızı, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobilin dün Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 8 kişiden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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