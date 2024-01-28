Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryalı girişimci KOSGEB'den aldığı destekle makine üretiyor

        Sakarya'da KOSGEB'den aldığı destekle üretim kapasitesini geliştiren makine imalatçısı, yerli yazılımla rulo sac açma makinesi üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryalı girişimci KOSGEB'den aldığı destekle makine üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da KOSGEB'den aldığı destekle üretim kapasitesini geliştiren makine imalatçısı, yerli yazılımla rulo sac açma makinesi üretiyor.

        İş insanı Gürcan Boncuk, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından rulo sac açma makinelerine (rollform) taleplerin arttığını ancak ellerinde yeterli ürünün bulunmadığını belirtti.

        Bundan dolayı KOSGEB'den destek alarak makine parkurunu genişlettiklerini anlatan Boncuk, çelik evlerin yapımında da kullanılan bu makinelerin üretimine hız verdiklerini, destekleri almaya ve makine üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Destekler sayesinde iş yerini de büyüttüğüne değinen Boncuk, "Depremden sonra makineye ihtiyaç arttı, bunlara daha hızlı cevap verebilir hale geldik ve KOSGEB'den aldığımız destekle daha hızlı üretim yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Boncuk, yerli ve milli yazılımla ürettikleri 2 makinenin Kahramanmaraş'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'daki töre cinayetinde karar çıktı!
        ABD'de Teksas krizi!
        ABD'de Teksas krizi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Yüz binlerce kişiden aşırı sağ protestosu!
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yaralı
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi

        Benzer Haberler

        KORUMA POLİSLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 2 YARA...
        KORUMA POLİSLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 2 YARA...
        Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yara...
        Koruma polislerinin içinde bulunduğu otomobil TIR'a çarptı: 1 şehit, 2 yara...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya'da konuştu:
        Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, iki...
        Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, iki...
        ASKON Sakarya Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı
        ASKON Sakarya Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı