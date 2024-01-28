Sakaryalı girişimci KOSGEB'den aldığı destekle makine üretiyor

Sakarya'da KOSGEB'den aldığı destekle üretim kapasitesini geliştiren makine imalatçısı, yerli yazılımla rulo sac açma makinesi üretiyor.

İş insanı Gürcan Boncuk, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından rulo sac açma makinelerine (rollform) taleplerin arttığını ancak ellerinde yeterli ürünün bulunmadığını belirtti.

Bundan dolayı KOSGEB'den destek alarak makine parkurunu genişlettiklerini anlatan Boncuk, çelik evlerin yapımında da kullanılan bu makinelerin üretimine hız verdiklerini, destekleri almaya ve makine üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Destekler sayesinde iş yerini de büyüttüğüne değinen Boncuk, "Depremden sonra makineye ihtiyaç arttı, bunlara daha hızlı cevap verebilir hale geldik ve KOSGEB'den aldığımız destekle daha hızlı üretim yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Boncuk, yerli ve milli yazılımla ürettikleri 2 makinenin Kahramanmaraş'a gönderileceğini de sözlerine ekledi.