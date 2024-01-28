Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan İl Başkanlığına ziyaret

Saadet Partisi'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Ayhan, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ayhan, düzenlediği basın toplantısında, seçimlere iki ay kaldığını anımsatarak, buradaki inancın her ilçeye, mahalleye, haneye tohum olup düşeceğini, 1 Nisan sabahı filizlenip Sakarya'da "Milli Görüş belediyeciliği" olarak boy göstereceğini ifade etti.

İyinin, doğrunun, güzelin, hakkın ve adil olanın ne olduğunu, çözülmez görünen meselelere nasıl çözüm üretileceğini bizzat yaşantılarıyla gösteren büyüklerin evlatları olduklarını belirten Ayhan, "Göreve geldiğimizde yönetim ilkelerimiz çok açık olacak. Önce adil olacağız. Bize oy versin vermesin, aynı görüşte olalım olmayalım bu şehrin her bir insanına aynı değeri vereceğiz. En çok oy aldığımız mahalleden ilçeden değil, en acil hizmete ihtiyacı olan yerden işe başlayacağız." diye konuştu.

Ayhan, belediye bütçesini gereksiz harcamalarla israf etmeyeceklerini, her bir kuruşu emanet bilinciyle milletin hizmetine kullanacaklarını aktararak, yapacakları her yatırımın hesabını en ince detayına kadar milletin göreceği şekilde yayımlayacaklarını kaydetti.

Ayhan, kimseye iltimas geçmeyeceklerini, liyakatli ve dürüst insanlarla çalışacaklarını ve yapılmış her güzel işin devamını sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.