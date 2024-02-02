Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:17 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Sıraç Akpınar

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 81 Samed Onur), Burak Süleyman, Donkor, Roshi, Simon (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Del Valle (Dk. 46 Dimitrov), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 51 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 56 Sitoe), Jozefzoon (Dk. 81 Badji), Rahmetullah Berişbek (Dk. 81 Doğan Can Davas), Foor, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak (Dk. 57 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı

        Gol: Dk. 67 Roshi (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Dk. 64 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan ziyaretle...
        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan ziyaretle...
        Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü
        Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü
        GÜNCELLEME - Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu
        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, esnafla buluştu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, esnafla buluştu
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "2023 SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü"ne...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi "2023 SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü"ne...