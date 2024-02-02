Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Sezgin Çınar, Mehmet Sıraç Akpınar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 81 Samed Onur), Burak Süleyman, Donkor, Roshi, Simon (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Del Valle (Dk. 46 Dimitrov), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 51 Mehmet Özcan), Soukou (Dk. 56 Sitoe), Jozefzoon (Dk. 81 Badji), Rahmetullah Berişbek (Dk. 81 Doğan Can Davas), Foor, Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak (Dk. 57 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı
Gol: Dk. 67 Roshi (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 64 Djitte (Teksüt Bandırmaspor)
SAKARYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.