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        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:43
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        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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