Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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