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        Sakarya'da komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 21:19
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        Sakarya'da komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı A.Y, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Bahattin Demir, ilçedeki Yeniköy Mahallesi Aşağı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkezyeniköy Aşağı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Demir'in ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (61), komşusu Bahattin Demir (41) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'i öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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