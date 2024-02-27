Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Taşyatak Mahallesi'nde dün, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı babaevine giden Ali Rıza A, tartışma sonucu önce eşini, ardından da aynı silahla kendini vurmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

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