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        Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:59
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        Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

        Yakınlarınca Akyazı Devlet Hastanesi morgundan alınan Hatun A'nın (29) cenazesi, Taşyatak Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

        Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Taşyatak Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Hatun A'nın yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

        Taşyatak Mahallesi'nde dün, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı babaevine giden Ali Rıza A, tartışma sonucu önce eşini, ardından da aynı silahla kendini vurmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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