GÜNCELLEME - Sakarya Nehri'nde cesedi bulunan kadının oğlu tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, Sakarya Nehri'nde bulunan cesedin kayıp Leyla D'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan kadının oğlu tutuklandı, kocası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFAD ekiplerince dün bulunan cesedin, Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla D'ye (56) ait olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının eşi S.D. ve oğlu U.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden U.D. tutuklandı, S.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darbettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine eve giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Koca S.D, tartıştıkları ve karısının evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Leyla D'yi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde kadın cesedi bulmuştu.