Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bolu'da kanadı ampute edilen şah kartal Sakarya'da yeni yuvasına kavuştu

        Bolu'da, kangren olan kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, yaşamının kalanını Sakarya'daki hayvanat bahçesinde geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kanadı ampute edilen şah kartal Sakarya'da yeni yuvasına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da, kangren olan kanadı ampute edilen nesli tehlike altındaki şah kartal, yaşamının kalanını Sakarya'daki hayvanat bahçesinde geçirecek.

        Dörtdivan ilçesi Çardak köyünde, 27 Şubat'ta Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bulunmasının ardından tedavi altına alınan ve sol kanadı ampute edilen kartal, ekipler tarafından kafese konularak Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Gölya Tabiat Parkı'ndaki hayvanat bahçesine getirildi.

        Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Beril Hocaoğlu, AA muhabirine, şah kartalı Bolu'dan teslim aldıklarını söyledi.

        Sol kanadı ampute edilen kartalın doğaya salınamayacak hale geldiğini anlatan Hocaoğlu, "Artık hayvanat bahçemizde bakımı üstlenilmiş olacak. Yaşamı boyunca bizimle kalacak. Tedavi ne yazık ki mümkün değil. Artık tek kanatlı halde yaşayacak, bir daha uçamayacak." diye konuştu.

        Hocaoğlu, normalde canlı türlerini avlayarak yaşayan kartalın hayvanat bahçesinde de etle besleneceğini aktararak, burada şah kartala özel doğal yaşam alanı oluşturulacağını belirtti.

        Hayvanat bahçesinde günlük bakımının eksiksiz yapılacağına değinen Hocaoğlu, şunları kaydetti:

        "Kesinlikle buraya ayrı renk katacağını düşünüyorum. Daha rahat yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Şu an alanı keşfetmeye çalışıyor. Tabii ilk defa bu kadar kalabalığın içerisinde. Doğaya tekrardan çıktı, gibi bir şey oldu aslında. İki tarafında da farklı hayvanlar var. Etrafı gözetliyor. Belki kendini tehlikede hissediyor. Nereye kaçabilirim diye düşünüyor. O yüzden şu an keşif sürecinde diyebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Marmara Denizi alarm veriyor!
        Marmara Denizi alarm veriyor!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!

        Benzer Haberler

        Erenler Belediye Başkanı Şengül'den okullara spor malzemesi desteği
        Erenler Belediye Başkanı Şengül'den okullara spor malzemesi desteği
        Kocaali'de milletvekili ve belediye başkan adaylarının katılımıyla iftar ya...
        Kocaali'de milletvekili ve belediye başkan adaylarının katılımıyla iftar ya...
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:
        Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı
        Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı
        Söğütlü OSB yatırımcılara arsa ön tahsisi yapacak
        Söğütlü OSB yatırımcılara arsa ön tahsisi yapacak
        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, halk buluşmasına katıldı
        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, halk buluşmasına katıldı