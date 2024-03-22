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        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:42
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        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, dün 2 yaşındaki E.M.T, bir apartmanın beşinci katındaki dairenin penceresinden sarktığı sırada yere düştü.

        Aile fertlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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