Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde teravih namazına giden sürücü, devrilen traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde teravih namazına giden sürücü, devrilen traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, teravih namazına gitmek için dün evinden ayrılan Fikret Gönülal'ın (79) kullandığı traktör, Uğurlu Mahallesi Alabaşlar Sokak'ta devrildi.
Traktörün altında kalan Gönülal'ı fark eden komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, Gönülal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönülal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.
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