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        Sakarya'daki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:32
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        Sakarya'daki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Tuzla Mahallesi'nde dün sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanı sahibinin silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin zanlılar A.K. ve H.İ. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Tuzla Mahallesi'nde dün sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanına gelen motosikletli, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etmiş, yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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