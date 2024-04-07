Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, mazbatasını aldı

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.

Sakarya Adliyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Çelik, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı.

Daha sonra Serdivan Belediyesi'nde partililer ve belediye personelince alkışlarla karşılanan Çelik, görevi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen eski Başkan Yusuf Alemdar'dan devraldı.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, 15 yıldır şerefle hizmet ettiği Serdivan'ı daha iyi günlere götürebilecek yeni kardeşine devretmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Serdivan'ın her mahallesine dokunmaya, insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini anlatan Alemdar, "Şimdi Osman Başkan'a devrediyoruz. Ben önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu ağabeyimizden devralmıştım. Onun desteğiyle, onun güzel ağabeyliğiyle ilçemize hizmet etmeye çalıştık. İnşallah o birlikteliğimizi, kardeşliğimizi şimdi Osman Başkan ile ortaya koyarak Serdivan'ımıza daha güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Çelik, 2004'te Serdivan'da Toçoğlu'nun başkanlığıyla başlayan sürecin 2024'te tekrar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlığıyla devam ettiğini belirtti.

Hem Toçoğlu hem de Alemdar'ın tecrübelerinden yararlanarak büyüyen Serdivan'a daha büyük ivme kazandırmak için 24 saat esaslı çalışacaklarını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak 60 gün boyunca gitmedik mahalle, sıkmadık el bırakmadık. Hamdolsun Cenabıallah da çalışmamızın karşılığını bize nasip etti. Vatandaşımızın verdiği mesajları da aldık. İnşallah bu dönemde, öğrencileriyle 230 bin nüfuslu Serdivan'ımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağımızı ve tüm vatandaşlarımızla, ortak istişarelerle karar vererek çalışma yapacağımızı ifade etmek isterim. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Allah yüzümüzü asla aşağı indirmesin."