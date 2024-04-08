Sakarya'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı’nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S’nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı.

Ayrıca mermilerden bazıları yol kenarındaki su borusuna, park halindeki otomobile ve bir iş yerine isabet etti.