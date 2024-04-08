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        Sakarya'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:41
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        Sakarya'da husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı.

        Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı’nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaştı.

        Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S’nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı.

        Ayrıca mermilerden bazıları yol kenarındaki su borusuna, park halindeki otomobile ve bir iş yerine isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin andından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakaladı.

        Bu arada silahlı kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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