Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Önceki gün Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğuyla Atatürk Bulvarı’nda, aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaşmış, taraflar arasında silahların kullanıldığı kavgada N.A. ve G.S. yaralanmıştı. Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakalamıştı.

Bu arada silahlı kavgada yaralanan M.S’nin eşi G.S’nin de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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