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        Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:41
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        Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yenice Mahallesi'nde önceki gün çıkan silahlı kavga sonrası yakalanan taraflardan M.S. ile hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan N.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada silahlı kavgada yaralanan M.S’nin eşi G.S’nin de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Önceki gün Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğuyla Atatürk Bulvarı’nda, aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. (32) ile karşılaşmış, taraflar arasında silahların kullanıldığı kavgada N.A. ve G.S. yaralanmıştı. Polis, M.S’yi olayda kullandığı silahla yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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