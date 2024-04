Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak, bayramımız o zaman bayram olur. Rabb'imizin razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak, ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur." dedi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Camisi'nde sabah namazına katılan Erbaş, namazın ardından vaaz verdi.

Daha sonra bayram namazını kıldıran Erbaş, oruç, namaz, hatim, fitre ve zekatlarıyla kulluğun hassına erdikleri bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznü içerisinde olduklarını, aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Gazze'deki Müslümanların sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmadığını, aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayırda kalma mücadelesi verdiğini anlatan Erbaş, hutbesini şöyle tamamladı:

"Zalim işgalcilerin bombaları altında can veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Kardeşlerim bize düşen işte o mazlumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, vicdani ve İslami bir sorumluluktur. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, İslam alemini ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabb'imden diliyorum."