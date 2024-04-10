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        Sakarya'da aile içinde çıkan silahlı kavgada ölen karı koca defnedildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 01:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:24
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        Sakarya'da aile içinde çıkan silahlı kavgada ölen karı koca defnedildi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

        Hendek Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Vahdettin (66) ve Melek Çelik'in (43) cenazeleri, Pamukova ilçesindeki Hacı Bayram Halil Camisi'ne getirildi.

        Karı koca, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Hendek Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, dün tartıştığı babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik'i silahla vurmuş, olayı öğrenen kardeş Selçuk Çelik de evin bulunduğu sitede karşılaştığı ağabeyiyle kavga etmiş, Mevlüt Çelik, arbede sırasında silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle öldürülmüştü.

        Yaralı Selçuk Çelik ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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