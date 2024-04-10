Sakarya'da aile içinde çıkan silahlı kavgada ölen karı koca defnedildi

Hendek Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, dün tartıştığı babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik'i silahla vurmuş, olayı öğrenen kardeş Selçuk Çelik de evin bulunduğu sitede karşılaştığı ağabeyiyle kavga etmiş, Mevlüt Çelik, arbede sırasında silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle öldürülmüştü.

Hendek Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Vahdettin (66) ve Melek Çelik'in (43) cenazeleri, Pamukova ilçesindeki Hacı Bayram Halil Camisi'ne getirildi.

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