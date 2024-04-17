Sakarya'da kaldırımda yürüyen kişinin düşen antenin altında kalmaktan kurtulması kamerada

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçalar ise yayaya isabet etti.

Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı. Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü.

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