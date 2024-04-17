Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da kaldırımda yürüyen kişinin düşen antenin altında kalmaktan kurtulması kamerada

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin, binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kaldırımda yürüyen kişinin düşen antenin altında kalmaktan kurtulması kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin, binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı. Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü.

        Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçalar ise yayaya isabet etti.

        Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        AB'den 35 bin gence ücretsiz Avrupa turu
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Zımba oldu
        Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Zımba oldu
        Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Başkan Kurt'a ziyaret
        Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Başkan Kurt'a ziyaret
        GÜNCELLEME - Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        GÜNCELLEME - Sakarya'da çiftlikte çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Sakarya'da çıkan çiftlik yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Sakarya'da çıkan çiftlik yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk ziyaretini Vali Karadeniz'...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk ziyaretini Vali Karadeniz'...
        Bahçe temizliği için yakılan ateş ormana sıçradı, 5 dönüm alan yandı
        Bahçe temizliği için yakılan ateş ormana sıçradı, 5 dönüm alan yandı