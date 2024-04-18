Sakarya'da market çalışanını silahla vurarak yaralayan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde market çalışanını silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde market çalışanını silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.
Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde R.A'yı (47) silahla yaraladıktan sonra polise teslim olan zanlı A.Ö'nün (20) Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Polislerce adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
R.A'nın da tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Zanlı A.Ö, önceki gün Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunu çalışanı R.A'yı silahla yaralayıp polise teslim olmuştu.
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