Sakarya'da çalındı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığı anlaşıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığını tespit etti.

Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.

Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.