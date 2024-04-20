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        Sakarya'da çalındı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığı anlaşıldı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığını tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 09:47
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        Sakarya'da çalındı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığı anlaşıldı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma ekipleri, çalındığı sanılan ziynet eşyası dolu çantayı sahipsiz köpeğin aldığını tespit etti.

        Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

        Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.

        Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

        Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü.

        Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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