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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:35 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:35
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Adapazarı Din Görevlileri Derneğinden Bedri Başer, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyledi.

        Saldırıların birçok ülkede protesto edildiğine değinen Başer, dünyadaki vicdan sahibi insanların soykırıma karşı insani bir duruş gösterdiğini ve hükümetleri yapılan soykırım suçuna karşı uyardığını ifade etti.

        Gazze'de yaşanan trajedi karşısında sessiz kalmanın, insanlık değerlerine sırt çevirmek demek olduğunu dile getiren Başer, "Halkı Müslüman olan ülkeler maalesef İsrail vahşetine karşı yeterince ses çıkartmamışlar, hükümetleri üzerinde yeterince baskı uygulayamamışlardır." dedi.

        Başer, masum insanların yaşam hakkına yönelik saldırıların, insanlık adına kabul edilemeyeceğini ve utanç verici olduğunu kaydetti.

        Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıların sadece bölge değil dünya barışı için de tehdit oluşturduğuna işaret eden Başer, "Bizler, tüm Filistin topraklarındaki insanlık dışı işgali durdurmak için tüm Filistin'in özgürlüğü için bölgemizde kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için herkesi bu acımasızlığa sessiz kalmamaya, acil bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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