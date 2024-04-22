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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu öğrenciye devretti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Ece Atay'a bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:34
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, koltuğunu öğrenciye devretti
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Ece Atay'a bıraktı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan kutlamaları, kentte Büyükşehir Belediyesindeki devir teslim töreniyle başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitimcileri ve öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Alemdar, koltuğunu Mehmet Demir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Atay'a devretti.

        Makamdaki telefondan Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi başkanlıklarını arayan Atay, okulundaki tarım atölyesinin düzenlenmesi, oyun alanlarının onarılması ve Arabacıalanı Mahallesi'nde yapımı süren parkın hızla bitirilmesi talimatını verdi.

        Sakarya'yı muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek olan nesli temsil etmenin kendisi için onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Atay, "Şehrimizi güzel yarınlara biz taşıyacağız. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

        Başkanın talimatını görevlilerin hızla yerine getireceğini belirten Alemdar ise "Sakarya'nın teminatı, bu şehrin çalışkan ve akıllı çocuklarıdır. Bugün oturduğumuz koltuklarda, yakın gelecekte onlar olacak. İnanıyoruz ki aldıkları doğru eğitimle kültürel mirasımızı ve başarımızı daima zirveye taşıyacaklar. Şehrimizi ve Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak evlatlarımızın bayramını kutluyor, her birini gözlerinden öpüyorum." açıklamasında bulundu.

        Alemdar, daha sonra Mehmet Demir İlkokulu Müdürü Süfyan Bilgiç, öğretmenler ve Atay'a günün anısına hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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