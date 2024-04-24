TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Tek hedefimiz PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür, teröristlerdir. Bunun dışında hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla bir sıkıntımızın olmadığını yüzyıllardan beri söyledik, söylüyoruz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ülkemizin Savunma ve Güvenlik Meselelerine Bir Bakış" konferansında konuşan Akar, Türkiye'nin terörle ciddi manada mücadele ettiğini söyledi.

Büyüyen Türkiye'nin terörle engellenmeye, durdurulmaya çalışıldığına dikkati çeken Akar, "Bu terörü çözmek için 2013-2015 arasında 'Çözüm Süreci' başlatıldı. 'Herkes silahını bıraksın, adalete teslim olsun ve devlet gerekeni yapsın' denilmişken, peşindekiler buradaki teröristleri bıraktırmamak için azgınlaştılar. Bunun üzerine de 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugünkü yapmakta olduğumuz operasyonlar büyük hava harekatıyla başladı. Mehmetçik'in karşısında dağlarda duramayanlar, bu sefer illerde ve ilçelerde çukurlar kazmak ve oradaki vatandaşlarımızı canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle bir yere varacaklarını sandılar. Allah'a çok şükür Mehmetçik orada da sadece ve sadece teröristleri kazdıkları çukurlara Allah'ın izniyle gömdü." diye konuştu.

Akar, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruyla da mücadele ettiğine değinerek, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bütün amaçları kursaklarında kaldı. Orada kazdıkları koridorlara, çukurlara çok şükür gömüldüler. Şu anda da onların herhangi bir şekilde orada onları destekleyenlerin eylem yapmasına müsaade etmiyoruz. Sonuna kadar burada mücadeleye devam edeceğiz. İster Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde olsun, orada terörist hareketlere, eylemlere fırsat vermeyeceğimizi açık ve net söyledik. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla bu mücadele devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "85 milyon biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz" Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarının oradaki etnik gruplara yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulduğundan bahseden Akar, bunun gerçeklere tamamen aykırı, yalan, iftira, yanlış ve alçaklık olduğunu söyledi. Akar, böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığının altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz her zaman söylüyoruz. Tek hedefimiz PKK'dır, YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür, teröristlerdir. Bunun dışında hiçbir etnik, dini, mezhepsel grupla bir sıkıntımızın olmadığını yüzyıllardan beri söyledik, söylüyoruz. İnancımızın, kültürümüzün gereği biz kimseyi dininden, ırkından, renginden dolayı ayırt etmedik, ayırt etmeyiz. İnsan olarak, inanç olarak böyle bir yetkimiz yok. Dolayısıyla Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar kardeştir. 85 milyon biriz, beraberiz, tek yumruk, tek yüreğiz.

Yüzyıllarca beraber yaşadık. Bu alçaklar ortaya çıkıp fitne fesat kuruncaya kadar biz ekmeğimizi, suyumuzu beraber bölüştük, kız aldık, verdik. En değerli olanı da Cumhuriyet'i beraber kurduk. Teröristlere karşı, 15 Temmuz'a karşı beraber durduk; Çanakkale'de, Libya'da beraberdik. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklere gidin bakın. Şehitliklerde hiçbir ayrım olmaksızın Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı orada hepsi beraber yatıyor. Bu vatanı biz kurduk, dolayısıyla bu memlekette yaşamak için gereken neyse yaptık, yapacağız Allah'ın izniyle."